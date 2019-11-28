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Общество

Северная зона Псковской области обогнала южных соседей по объемам мусора в два раза

В Псковской области из северной зоны региональным оператором по обращению с ТКО — компанией «Экопром» вывезено с начала года 635 тысяч кубометров отходов. Для сравнения, из южной зоны — 313 тысяч кубометров. Такие цифры озвучил руководитель комитета по по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, передает корреспондент Псковского агентства информации. Тема поднималась в рамках парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов 28 ноября.

Руководитель комитета добавил, что в настоящее время регоператором проводятся конкурсные процедуры на заключение договоров с целью перевозки отходов.

При этом Сергей Грахов сообщил, что в Псковской области сохраняется несколько вопросов, которые решает «Экопром». Один из них — формулирование актуальной базы абонентов, проживающих в частных домах. «Идет работа с главами волостей, привлекаются участковые.

Проведена работа с ресурсоснабжающими организациями для определения количества проживающих абонентов по конкретным адресам», - добавил он.

На территории Пскова работает единый центр обслуживания клиентов регионального оператора, также граждане могут обратиться к оператору через отделения Почты России.

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