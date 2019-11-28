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Общество

Василий Осипов призвал депутатов Собрания открыто обсуждать вопросы мусорной реформы

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов призвал депутатов Псковского областного Собрания открыто и конструктивно обсуждать вопросы мусорной реформы и предложил для этого площадки, на которых проводят регулярные совещания и встречи по данной тематике. Свою инициативу он озвучил на сессии 28 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Василий Осипов назвал вопросы по мусорной реформе в регионе «достаточно болезненными». «Мы много встречались с региональным оператором по ТКО, обсуждали претензии. В результате был выработан алгоритм работы: в еженедельном режиме на моей площадке проходят совещания с регоператором, где мы разбираем конкретные вопросы. Начали с районов, где наибольшее количество вопросов: Опочецкий, Бежаницкий, Печорский, Псковский, на очереди теперь Великолукский», - рассказал вице-губернатор.

С целью экономии времени Василий Осипов предложил парламентариям с конкретными вопросами обращаться напрямую к нему, чтобы затем обсудить их на совещании по ТКО.

«В целом по Северо-Западу в Псковской области ситуация выше среднего», - подытожил Василий Осипов.

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