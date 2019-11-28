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Общество

Сергей Грахов разъяснил детали оплаты квитанций по вывозу ТКО в Псковской области

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов объяснил тонкости оплаты квитанций по вывозу твердых коммунальных отходов в ходе парламентского часа на 37-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 28 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Грахов отметил, что есть случаи, когда пришли квитанции не с февраля, а с сентября. «В этом случае человек может спокойно выплачивать в рассрочку. Штрафов и пени не будет», — заверил он.

По его словам, если услуга не оказывалась, а «платежка» пришла, то необходимо прийти в офис регоператора, либо написать письмо, в этом случае рассмотрят вопрос об аннулировании квитанции. А если услуга стала оказываться позже, чем пришли квитанции, сделают перерасчет.

«Имеет место быть, когда человек был надлежащим образом извещен, но мусор просто не выкидывал. В таких случаях, к сожалению, он все равно должен квитанцию оплатить. Это штучные уникальные случаи», — рассказал Сергей Грахов. Также он пояснил, что если дата заключения договора по вывозу ТКО 1 января, а непосредственное оказание услуги началось позже, то это не значит, что счета выставят начиная с 1 января.

«За этот год создается то, чего не было никогда, — отметил Сергей Грахов. — Создается новая отрасль, новая инфраструктура. Такие накладки, неточности неизбежны. Стремимся к тому, чтобы их минимизировать».

Александр Котов порекомендовал комитету Сергея Грахова контролировать работу регоператора для избежания ошибок и сокращения количества обращений от населения: «Они [регоператор - ПАИ.] прекрасно знают, где услугу оказывают, а где нет. Зачем делать и приносить квитанцию туда, где услуга никогда не оказывалась?».

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