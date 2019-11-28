Российских педагогов собираются направить на психиатрическое освидетельствование

20:00, 28 ноября 2019, ПАИ

Российских преподавателей собираются обязать проходить психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в 5 лет. Соответствующий документ, внесенный депутатами Государственной думы от партии «Единая Россия», опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

«Работники организаций общего и высшего профессионального образования проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти», - говорится в тексте законопроекта.

По мнению авторов законопроекта, обязательное психиатрическое освидетельствование как соискателей, так и регулярный (раз в 5 лет) психиатрический осмотр преподавателей, должны выполнять превентивную функцию, необходимую для улучшения криминогенной обстановки.

Кроме того, предлагается отстранять от работы преподавателей на основании получения от правоохранительных органов сведений о том, что работник образовательного учреждения подвергся административному преследованию за правонарушение.