Духовенство хочет получить облегченный доступ в СИЗО

21:51, 28 ноября 2019, ПАИ

Священнослужители хотят получить облегченный доступ в следственные изоляторы. Как пишет газета «Известия», представители духовенства обратились с соответствующей просьбой в министерство юстиции России.

Священнослужители отмечают, что несмотря на содержащееся в федеральном законодательстве указание на право совершать в следственном изоляторе религиозные обряды, проблемы с этим сохраняются. В настоящее время они могут общаться с арестантами только в режиме свидания, поэтому необходимо получать разрешение следователя на посещение, а исповедь и причастие совершать через стеклянную перегородку под контролем сотрудников СИЗО.

Священнослужители считают такую ситуацию нарушением свободы вероисповедания и тайны исповеди. Отмечается, что министерство юстиции России создаст рабочую группу для рассмотрения вопроса и разработки соответствующих поправок.