0
11:44
Отдых в Европе и российских столицах предпочитают псковичи на новогодних выходных
10:07
Осталось 7 дней для подачи заявок на «Народное признание — 2019»
09:30
Фейерверк за 300 тысяч увидят псковичи в новогоднюю ночь
23:00
Митрополит Тихон совершит богослужение в Острове 3 декабря
21:08
Снятый в Псковской области «Холоп» выйдет в широкий прокат 26 декабря
20:25
Эксперт: Состояние Анастасиевской часовни в Пскове постоянно ухудшается
19:30
Петр Крупеня рассказал школьникам о следственной работе
Еще новости
Общество

20 тысяч рублей заплатит вьетнамец за попытку сбежать в Латвию из Псковской области

20 тысяч рублей штрафа заплатит вьетнамец за попытку сбежать в Латвию из Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Красногородского района.

1 августа около четырёх утра обвиняемый находился примерно в 1,5 километрах от линии государственной границы Российской Федерации, не имея при этом документов на право выезда. Без надлежащего разрешения он следовал в сторону российско-латвийской границы с намерением ее пересечь. Однако гражданина Вьетнама задержали сотрудники Погрануправления ФСБ России по Псковской области. 

Вьетнамец осужден по части 3 статьи 30 - части 1 статьи 322 УК РФ (попытка незаконной миграции).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Испытываете ли вы трудности со стоматологической помощью в Пскове?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Отдых в Европе и российских столицах предпочитают псковичи на новогодних выходных
29 ноября 2019
Отдых в Европе и российских столицах предпочитают псковичи на новогодних выходных
Осталось 7 дней для подачи заявок на «Народное признание — 2019»
29 ноября 2019
Осталось 7 дней для подачи заявок на «Народное признание — 2019»
Фейерверк за 300 тысяч увидят псковичи в новогоднюю ночь
29 ноября 2019
Фейерверк за 300 тысяч увидят псковичи в новогоднюю ночь
Митрополит Тихон совершит богослужение в Острове 3 декабря
28 ноября 2019
Митрополит Тихон совершит богослужение в Острове 3 декабря
Снятый в Псковской области «Холоп» выйдет в широкий прокат 26 декабря
28 ноября 2019
Снятый в Псковской области «Холоп» выйдет в широкий прокат 26 декабря
Эксперт: Состояние Анастасиевской часовни в Пскове постоянно ухудшается
28 ноября 2019
Эксперт: Состояние Анастасиевской часовни в Пскове постоянно ухудшается
Петр Крупеня рассказал школьникам о следственной работе
28 ноября 2019
Петр Крупеня рассказал школьникам о следственной работе
Врачебное сообщество абсолютно беззащитно — Леонид Рошаль прокомментировал нападение на врача в Пскове
28 ноября 2019
Врачебное сообщество абсолютно беззащитно — Леонид Рошаль прокомментировал нападение на врача в Пскове

Идет загрузка...