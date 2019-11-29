20 тысяч рублей заплатит вьетнамец за попытку сбежать в Латвию из Псковской области
20 тысяч рублей штрафа заплатит вьетнамец за попытку сбежать в Латвию из Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Красногородского района.
1 августа около четырёх утра обвиняемый находился примерно в 1,5 километрах от линии государственной границы Российской Федерации, не имея при этом документов на право выезда. Без надлежащего разрешения он следовал в сторону российско-латвийской границы с намерением ее пересечь. Однако гражданина Вьетнама задержали сотрудники Погрануправления ФСБ России по Псковской области.
Вьетнамец осужден по части 3 статьи 30 - части 1 статьи 322 УК РФ (попытка незаконной миграции).