Михаил Ведерников с юным псковичом посетил футбольный матч в Москве

20:50, 29 ноября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с оставшимся без попечения родителей 12-летним воспитанником Центра помощи детям города Пскова Дмитрием Жолудем посетил футбольный матч Лиги Европы между командами ЦСКА и «Лудогорец» в Москве 28 ноября. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram.

Обе команды сыграли вничью со счетом 1:1. Счет открыл Клаудиу Кешеру («Лудогорец») на 66-й минуте матча. Сровнял счет футболист ЦСКА Федор Чалов на 75-й минуте. По мнению Михаила Ведерникова, игра была яркой и динамичной.

Три билета на матч Дмитрию Жолудю подарил капитан футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев. «Мечты должны сбываться, и у каждого ребёнка должно быть право на чудо», – отметил глава региона.

Губернатор пожелал юному псковичу здоровья, силы духа, всегда добиваться поставленных целей, тепла и радости в жизни. «Уверен, у него всё получится», – добавил Михаил Ведерников.

У Дмитрия Жолудя имеются, в частности, доброкачественное новообразование спинного мозга и приобретенные деформации костно-мышечной системы.

В декабре псковичу проведут операцию по квоте в Научно-исследовательском детском ортопедическом институте имени Г. И. Турнера.