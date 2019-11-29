В список страниц с фейковой информацией попали сообщества российских СМИ в соцсетях

15:34, 29 ноября 2019, ПАИ

Роскомнадзор выложил на своем официальном сайте список интернет-страниц, на которых регулярно публикуется фейковая информация. Список этот открытый и он будет пополняться. В него включат тех, кто размещает «недостоверную общественно значимую информацию», сообщает ТАСС.

На данный момент в перечень включены 28 таких площадок с фейковыми новостями.

Это «информационные источники, два или более раз упомянутые в исполнительных документах Генеральной прокуратуры РФ, направленные в Роскомнадзор», уточнили в ведомстве.

Среди них оказадись не только странички блогеров, но и группы федеральных средств массовой информации. Так, в список попали страницы РБК, Газеты.ru, Ленты в соцсети Вконтакте, а также ряд локальных сообществ из серии «Подслушано...» и «ДТП и ЧП...».