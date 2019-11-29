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Общество

Псковские дорожные службы приведены в режим особой готовности в связи с погодными условиями

Все дорожные предприятия Псковской области приведены в режим особой готовности в связи с возможным ухудшением погодных условий. Основная задача — своевременно реагировать на возникновение гололеда на автомобильных дорогах по причине перепада температур. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации области.

29 ноября в регионе установилась теплая погода, столбики термометров поднялись выше отметки в ноль градусов, а в ночные часы ожидается похолодание. Госавтоинспекция Псковской области призывает водителей быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим на автодорогах, воздержаться от поездок, если не заменена резина на колесах или отсутствует опыт вождения в условиях зимы. 

Утром в Новоржевском районе перевернулся рейсовый автобус, в результате пострадали пять человек, в их числе четверо детей. Основной причиной эксперты называют гололед. 

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