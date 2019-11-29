Подвозивший детей в школу автобус опрокинулся в Псковской области

10:02, 29 ноября 2019, ПАИ

В Псковской области 29 ноября произошло ДТП с участием автобуса, в котором дети ехали в школу. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, случилось все в 8:30 на втором километре автодороги Новоржев-Иваньково (Новоржевский район).

Рейсовый автобус совершал маршрут «Иваньково-Новоржев». В салоне в этот момент находились 10 пассажиров, 7 из них — дети.

«Водитель рейсового автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось», - сообщили в ведомстве.

В настоящее время известно о трех пострадавших детях.

На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД.