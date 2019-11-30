В аэропортах Москвы отменены и задержаны около 30 рейсов

10:15, 01 декабря 2019, ПАИ

В аэропортах столицы 1 декабря отменены и задержаны около 30 авиарейсов. Во Внуково - семь рейсов задержаны и три отменены, в Домодедово - семь задержаны и четыре отменены, в Шереметьево - шесть рейсов задержаны, сообщает издание «Известия» со ссылкой на сервис «Яндекс. Расписания».

Причиной такой ситуации стал туман над Москвой. Как рассказал источник «Интерфаксу», «наземные и диспетчерские службы осуществляют прием, отправку и обслуживание самолетов в самых сложных метеоусловиях».

Подобная ситуация возникала 31 августа этого года, тогда более 120 рейсов отменили или задержали из-за погодных условий.

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