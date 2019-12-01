Более 900 военнослужащих Западного военного округа получили жилищные субсидии

11:25, 01 декабря 2019, ПАИ

С начала года более 900 военнослужащих Западного военного округа получили адресные субсидии на приобретение жилья, в том числе на Северо-Западе России. Сумма поддержки составила около 6,8 млрд рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе военного округа.

В целом в 2019 году около 12 тысяч человек, проходящих службу, получили постоянное или служебное жилье.

В ведомстве отметили, что офицеры с семьями, в которых есть дети, а также служащие по контракту обеспечиваются служебным жильем в первую очередь. Основной фонд служебного жилья - это квартиры и комнаты гостиничного типа в общежитиях. В этом году такое жилье предоставлено более 7,8 тысячам семей военных. При этом те, кто не имеет служебную квартиру, получает компенсацию за наем жилья.

«В новом году жилищная субсидия станет приоритетной формой обеспечения постоянным жильем военнослужащих», - подчеркнули в ведомстве.