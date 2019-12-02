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Общество

Фотовыставка Русского географического общества откроется в Пскове

6 декабря в 16:00 в выставочном зале Дома ремесел Псковского областного центра народного творчества на улице Некрасова, 8 откроется фотовыставка «Самая красивая страна». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы выставки.

Фотоконкурс «Самая красивая страна» - масштабный проект Русского географического общества, который проходит ежегодно с 2015 года. За это время в нем приняли участие десятки тысяч авторов, в оргкомитет конкурса поступило почти полмиллиона фотографий.

Традиционно конкурс проводится в нескольких номинациях: «Пейзаж», «От заката до рассвета», «Дикие животные», «Птицы», «Макромир», «Подводный мир», «Эти забавные животные», «Искусство дикой природы», «Россия с высоты птичьего полета», «Многоликая Россия» и «Архитектура».

На выставке в Пскове будут представлены лучшие фотоработы разных лет. Псковичи смогут увидеть пейзажи Курильских островов, Куршской косы, Земли Франца-Иосифа, гор Дагестана и других уголков России. Выставка продлится до 20 декабря.

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