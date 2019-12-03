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Премия "Народное признание"

Печорская певица Марина Травкина поборется за статуэтку «Народного признания»

Певица из Печор Марина Травкина пополнила список претендентов Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2019» в номинации «Талант». Заявку прислала редакция газеты «Печорская правда».

В письме отмечено, что Марина Травкина «обладает редким даром собирать вокруг себя людей активных, творческих, целеустремлённых». На протяжении многих лет певица собирала на собственных концертах полные залы. В ее программе - как классические произведения, так и современные популярные песни. И, как отметили в редакции газеты, «её сольники становятся событиями для Печорского района».

За своё творчество Марина неоднократно получала награды на фестивалях, конкурсах, становилась победителем и лауреатом областных смотров.

«Кроме того, Марина Травкина – замечательный организатор и педагог. Её ученики участвуют в КВН, фестивалях и концертах. Ни одно мероприятие, в котором участвует Марина Травкина, не оставляет равнодушным. В каждом номере программы – смыслы и новые идеи», - также отметили авторы заявки.

Премия «Народное признание» вручается в Псковской области с 2010 года. В 2019 году она присуждается в 12 номинациях: «Наша марка», «Талант», «Защита», «Рекорд», «Лидер», «Сервис», «Поступок», «Открытие», «Призвание», «Инициатива», «Команда-2018» и «Событие».

На награду может претендовать любой желающий, как и выдвигать номинантов. Есть одно условие – претендент на статуэтку «Народного признания» должен иметь непосредственное отношение к Псковской области. Подробнее о номинациях и правилах участия можно прочитать здесь>>>

Заявки необходимо отправлять по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. Бланк заявки можно скачать здесь>>>. К письму нужно прикрепить фотографию претендента на награду.

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