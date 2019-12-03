0
12:56
«Лицом к городу»: Глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире отвечает на вопросы
12:54
Гостиница открылась на железнодорожном вокзале в Пскове
12:18
Карту размещения некоммерческих организаций выпустили в Пскове
12:14
Около 100 медработников трудоустроили в Псковской области в 2019 году
11:24
Губернатор представил нового руководителя управления информполитики администрации Псковской области
11:17
Иван Штылин покинул пост председателя комитета по спорту Псковской области
11:10
Почти 550 млн рублей в виде гранта из федерального бюджета получит Псковская область
Еще новости
Общество

Названа средняя стоимость новогоднего стола в России

Россияне планируют потратить на продукты для новогоднего стола в среднем десять тысяч рублей, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование Nielsen.

Согласно исследованию, самыми популярными товарами, которые жители России приобретают для застолья, являются фрукты, овощи, сыр, мясо птицы и рыбы, различные мясные продукты.

Из напитков самым популярным оказались шампанское и игристые вина. Среди безалкогольных напитков наибольший спрос на соки, газированные напитки и минеральную воду. Пик покупательской активности россиян ожидается 24-28 декабря.

Также эксперты Nielsen выяснили, что россияне готовы потратить на подарок для своих близких около 5,9 тысяч рублей. При этом на самих себя они готовы потратить 10 тысяч рублей. В качестве подарка россияне назвали новую одежду и обувь, гаджеты, бытовую технику, товары для дома и интерьера.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оправдывает ли себя авиарейс «Псков – Москва»?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

«Лицом к городу»: Глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире отвечает на вопросы
03 декабря 2019
«Лицом к городу»: Глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире отвечает на вопросы
Гостиница открылась на железнодорожном вокзале в Пскове
03 декабря 2019
Гостиница открылась на железнодорожном вокзале в Пскове
Карту размещения некоммерческих организаций выпустили в Пскове
03 декабря 2019
Карту размещения некоммерческих организаций выпустили в Пскове
Около 100 медработников трудоустроили в Псковской области в 2019 году
03 декабря 2019
Около 100 медработников трудоустроили в Псковской области в 2019 году
Губернатор представил нового руководителя управления информполитики администрации Псковской области
03 декабря 2019
Губернатор представил нового руководителя управления информполитики администрации Псковской области
Иван Штылин покинул пост председателя комитета по спорту Псковской области
03 декабря 2019
Иван Штылин покинул пост председателя комитета по спорту Псковской области
Почти 550 млн рублей в виде гранта из федерального бюджета получит Псковская область
03 декабря 2019
Почти 550 млн рублей в виде гранта из федерального бюджета получит Псковская область
Ольгинская гимназия поборется за «Народное признание - 2019» в номинации «Инициатива»
03 декабря 2019
Ольгинская гимназия поборется за «Народное признание - 2019» в номинации «Инициатива»

Идет загрузка...