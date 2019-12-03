Названа средняя стоимость новогоднего стола в России

10:40, 03 декабря 2019, ПАИ

Россияне планируют потратить на продукты для новогоднего стола в среднем десять тысяч рублей, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование Nielsen.

Согласно исследованию, самыми популярными товарами, которые жители России приобретают для застолья, являются фрукты, овощи, сыр, мясо птицы и рыбы, различные мясные продукты.

Из напитков самым популярным оказались шампанское и игристые вина. Среди безалкогольных напитков наибольший спрос на соки, газированные напитки и минеральную воду. Пик покупательской активности россиян ожидается 24-28 декабря.

Также эксперты Nielsen выяснили, что россияне готовы потратить на подарок для своих близких около 5,9 тысяч рублей. При этом на самих себя они готовы потратить 10 тысяч рублей. В качестве подарка россияне назвали новую одежду и обувь, гаджеты, бытовую технику, товары для дома и интерьера.