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Общество

О необходимости изменения системы работы управляющих компаний заявил губернатор Псковской области

О необходимости изменения системы работы управляющих компаний заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании администрации региона 3 декабря. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, глава региона обратил внимание на большое количество жалоб, поступающих от жителей.

При этом он подчеркнул, что призывы к конструктивному взаимодействию остаются без внимания со стороны управляющих компаний. «Картина заставляет задуматься о структурном изменении работы управляющих компаний», - сказал Михаил Ведерников.

«В целом хочу сказать, что политика толерантности к ошибкам заканчивается, - заявил губернатор. - Кто не справился - должен отвечать, в том числе, я говорю об уголовной ответственности».

По его словам, неправильно, когда глава администрации Пскова сам занимается лампочками.  Михаил Ведерникова подчеркнул, что работу управляющих компаний необходимо вывести на принципиально новый уровень и анонсировал совещание с участием всех управляющих компаний, которое намечено на 5 декабря.

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