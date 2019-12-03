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Общество

Александр Братчиков остался доволен подготовкой и стартом отопительного сезона в Пскове

Глава администрации Пскова Александр Братчиков остался доволен подготовкой и стартом отопительного сезона в городе. Об этом он заявил в прямом эфире передачи «Лицом к городу» на сайте Псковского агентства информации 3 декабря.

«Подготовка прошла очень хорошо, - оценил глава администрации. - К моменту начала отопительного сезона всё было в исправном состоянии». Он констатировал, что некоторый износ коммуникаций имеется, однако в случае непредвиденных ситуаций «важно, чтобы всё оперативно чинилось, и батареи в домах не успели остыть, пока идёт ремонт».

По словам Александра Братчикова, сама система теплоснабжения во многих домах очень изношена и требует капремонта. «А были случаи, когда отопление не могли подключить из-за отсутствия собственника из квартиры на последнем этаже», - привел пример глава администрации.

Он обратил внимание, что губернатор не должен отвлекаться на решение подобных проблем, поскольку у него есть более важные задачи, одна из которых - привлечение денег в регион.

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