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Общество

Новая школа может появиться в районе улиц Шестака и Доставалова в Пскове

В Пскове в районе улиц Шестака и Доставалова может появиться новая школа. Об этом заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире передачи «Лицом к городу» на сайте Псковского агентства информации 3 декабря.

Он уточнил, что в том микрорайоне проживает много военных. Если участок передадут с собственность городу, то школа может быть построена уже в 2021-2022 годах.

Также Александр Братчиков рассказал, что планируется развитие дальнего Завеличья - строительство еще одной школы на 1300 мест в Борисовичах, рядом с Псковской инженерно-лингвистической гимназией. По его словам, во вторую смену сейчас учатся порядка 6 тысяч детей. Кроме того, на улице Юбилейной планируется типовая школа на 800 мест.

«Запсковье не будет обижено», - добавил Александр Братчиков. Он уточнил, что нагрузка на образовательные учреждения в том районе меньше, тем не менее, планируется построить большую школу недалеко от улицы Юности на 1300-1400 мест. От застройщика нового микрорайона в 2021-2022 году также будет получен детский сад на 140 мест.  

В 2019 году будут сданы два детских сада каждый на 270 мест в Борисовичах и рядом с «Лентой» на Запсковье, пристройка на 80 мест к детсаду на Народной. Объекты будут введены в эксплуатацию с февраля 2020 года, уже определены заведующие учреждениями. Александр Братчиков заметил, что в 2020 году планируется построить еще два детсада на 270 и 140 мест, пристройку на 80 мест.

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