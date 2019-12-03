Посвященный Дню неизвестного солдата митинг прошёл в Пушкинских Горах

17:26, 03 декабря 2019, ПАИ

3 декабря в Пушкинских Горах на центральном воинском захоронении в рамках партпроекта «Единой России» «Историческая память» состоялся митинг, посвященный Дню неизвестного солдата. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, на траурном мероприятии собрались около 60 местных жителей, которые почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

К пушкиногорцам обратился заместитель главы района, секретарь первичного отделения партии «Единой России» Виктор Иванов. Он подчеркнул, что сегодня день памяти солдат, которые отдали свои жизни во имя Родины и которые по сей день являются неизвестными.

«Давно отгремела война, но и сегодня кровоточат ее раны, ведь до сих пор не все павшие воины захоронены с должными почестями. Осталось еще немало окопов и блиндажей, где, возможно, лежат останки безымянных героев. А это означает, что война не закончилась, она и не закончится, пока не захоронен последний солдат. Вечная память и слава героям, отдавшим свои жизни ради спасения мира от фашистского порабощения!» - сказал Виктор Иванов.

В память о великом подвиге потомки победителей возложили цветы к мемориалу.