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Общество

Посвященный Дню неизвестного солдата митинг прошёл в Пушкинских Горах

3 декабря в Пушкинских Горах на центральном воинском захоронении в рамках партпроекта «Единой России» «Историческая память» состоялся митинг, посвященный Дню неизвестного солдата. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, на траурном мероприятии собрались около 60 местных жителей, которые почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

К пушкиногорцам обратился заместитель главы района, секретарь первичного отделения партии «Единой России» Виктор Иванов. Он подчеркнул, что сегодня день памяти солдат, которые отдали свои жизни во имя Родины и которые по сей день являются неизвестными.

«Давно отгремела война, но и сегодня кровоточат ее раны, ведь до сих пор не все павшие воины захоронены с должными почестями. Осталось еще немало окопов и блиндажей, где, возможно, лежат останки безымянных героев. А это означает, что война не закончилась, она и не закончится, пока не захоронен последний солдат. Вечная память и слава героям, отдавшим свои жизни ради спасения мира от фашистского порабощения!» - сказал Виктор Иванов.

В память о великом подвиге потомки победителей возложили цветы к мемориалу.

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