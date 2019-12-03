Память Неизвестного солдата почтили в Пскове

18:02, 03 декабря 2019, ПАИ

3 декабря в Пскове представители городской власти, поисковики, военнослужащие Псковского гарнизона, представители Псковской областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава», юные воспитанники центра внешкольной работы «Патриот» и юнармии почтили память безымянных героев, отдавших жизнь за свою страну. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«В этот день мы отдаем дань памяти и благодарности погибшим на фронтах, тем, чьи имена остались безызвестными. Священные слова «никто не забыт, ничто не забыто» - это символ этого дня. Город воинской славы Псков с честью сражался в годы Великой Отечественной войны! Это была одна из самых трагических и героических страниц в истории города. Память о каждом защитнике Родины, о каждом солдате - священна», - заявил на митинге замглавы Пскова Владимир Воробьев и пожелал псковичам мирного неба над головой.

Комиссар поискового отряда «Застава», представитель совета командиров поискового объединения Псковской области «След Пантеры» Михаил Корнеев отметил, что каждый год поисковики делают все, чтобы как можно больше солдат и офицеров Красной Армии вернулись из небытия домой - к своим родным и близким. «Чтобы память о той страшной войне оставалась в сердцах нынешнего поколения и передавалась нашим детям и внукам. Чтобы наш народ помнил всех тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость Родины! Для нас нет неизвестных солдат. Все они называются одним именем - герой», - сказал он.

Участники митинга почтили память погибших минутой молчания. В честь солдат прозвучали залпы оружейного салюта, а к могиле Неизвестного солдата псковичи возложили цветы и гирлянду воинской славы.