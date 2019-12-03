Поэт Анатолий Градов стал кандидатом на премию «Народное признание – 2019» в номинации «Талант»

17:05, 03 декабря 2019, ПАИ

Поэт Анатолий Градов выдвинут на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Талант». Заявку в редакцию Псковского агентства информации прислала Паниковская библиотека Печорского района.

Анатолий Градов родился 3 марта 1963 года в городе Пярну Эстонской ССР. С 1970 года он живёт в деревне Паниковичи Печорского района. Окончил Псковский строительный техникум. Стихи начал печатать с 1989 года. Его произведения печатались в газетах «Печорская правда», «Псковская правда», «Псковский рубеж».

«Тема победы, возвеличивание подвига советского солдата-освободителя достойно представлена в творчестве Анатолия Градова. Его стихи читаются в Паниковской школе на праздниках, их включают в репертуар чтецы конкурсов», - рассказали в библиотеке.

Стихи автора вошли в областной сборник «Дыхание родной земли» к 1100-летию города Пскова, в книгу «Печоры – порубежный край России» (Псков, 2003), напечатаны в поэтическом вестнике «Мастерство добрых душ» (Печоры, 2007), в книге «Вдохновение» (2016), в книге Т. Огаревой «Этнографические заметки из жизни крестьян сето» (Санкт-Петербург, 2014).

Анатолий Градов принимал участие в фестивале авторских песен и поэзии «Изборская крепость» в 2018 году, на областном фестивале «Салют Победы» в феврале 2019 года получил диплом II степени.

Раскрывает творческую индивидуальность поэта статья его учителя литературы Л. Светловой, напечатанная в книге «Печоры – порубежный край России».

Премия «Народное признание» присуждается в Псковской области с 2010 года. В этом году награды вручат в 12 номинациях: «Талант», «Рекорд», «Лидер», «Защита», «Сервис», «Поступок», «Призвание», «Инициатива», «Открытие», «Наша марка», «Команда-2018» и «Событие».

Выдвигать номинантов и претендовать на награду может любой желающий. Главное условие – соискатель «Народного признания» должен иметь непосредственное отношение к региону. Подробнее о номинациях и правилах участия можно прочитать здесь>>>

Заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. Бланк заявки размещён здесь>>>. К письму требуется прикрепить фотографию претендента на награду.