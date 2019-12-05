Переводчик в вебкам-студии: Девушки, игрушки для взрослых и опасные вещества

14:45, 05 декабря 2019, ПАИ

Профессию переводчика нельзя назвать редкой или уникальной. В каждом российском городе, даже очень небольшом (и Псков не исключение), есть своё бюро переводов. Псков к тому же может похвастать собственным переводчиком-синхронистом. Официальная сторона вопроса на поверхности и всё как будто просто, но и здесь есть свой «даркнет». Услуги переводчиков востребованы не только во время визитов иностранных делегаций, люди со знанием языков обеспечивают, например, работу подпольных вебкам-студий. Сотрудник такой «конторы», действующей в Санкт-Петербурге, анонимно рассказал Псковскому агентству информации о нелёгких сменах, необычных просьбах к моделям, наркотиках и сексе на работе.

О вебкам-бизнесе

Как и в любом бизнесе здесь есть любители, точнее в основном любительницы, и профессионалы. Любительницы организуют вебкам-трансляции на определённые сайты прямо из своих квартир. Такая коммуникация обычно происходит на платной основе, а где деньги, там и конвейер, поэтому существуют целые студии, которые поставили на поток общение веб-модели и наблюдателя (мембера) из онлайн-видеочата.

В итоге мембер получает приятную картинку с раскованной девушкой, которая дистанционно исполняет все или почти все эротические фантазии, а девушка получает деньги. Считается, что такие услуги более безопасны и этичны по сравнению с проституцией и эскортом. Есть только одна деталь: если девушка работает на российского зрителя, всегда существует опасность быть узнанной коллегой по работе, другом детства или даже мужем (да, так тоже бывает). Поэтому, чтобы ограничиться от лишних переживаний, студия, в которой работал мой собеседник, запретила доступ к видеочатам для пользователей интернета из России и ударно трудилась только для западного рынка.

Об «офисе» и первой встрече с начальством

Объявление «Требуется переводчик. Деятельность связана с интернетом» я увидел на «Авито». Никаких пояснений больше не было. Английский я знаю, работа была очень нужна, поэтому позвонил, чтобы уточнить детали. Мне коротко рассказали, что я должен буду сидеть за кадром и вместо девушек, которые не знали иностранного, общаться с их клиентами. На очной встрече с владелицей студии (она, кстати, время от времени и сама выходила в эфир) мне дали выполнить тестовое задание: надо было быстро набрать короткий текст в «ворде». Забавно, что на собеседовании моя начальница чувствовала себя неловко и очень смущалась, объясняя мои задачи.

«Офис» находился в жилом доме в самом центре Питера. Это большое полуподвальное помещение без вывесок и опознавательных знаков, но с хорошим ремонтом, «спальнями», кухней и душем для девушек.

О работе с моделями

Интерьеры комнаток, в которых находились девушки, были максимально приближены к домашним: кровать, кресла, тумбочки, фотообои и, разумеется, секс-игрушки. На стенах, конечно, они не висели, но на глаза попадались… Помещение небольшое - примерно четыре на четыре метра. Я сидел у компьютера, девушка была у меня за спиной, поэтому всё, что она делала я видел только через камеру. Поскольку клиент не должен был знать, что я там нахожусь, с моделями мы общались жестами: я махал рукой, мол, «печатай», и она делала вид, что печатает на беспроводной клавиатуре, а я вводил текст по-настоящему.

Обычно всё начинается с общего чата, вот там как раз звук отключен, и можно было свободно переговариваться, а в приватном звук есть, поэтому во избежание лишних разговоров с клиентами в студии на фоне играла музыка. Изредка девушки произносили какие-то заученные фразочки на английском, но в основном всё общение происходило в переписке. Для этого и нужен был лишний человек вроде меня, если бы модели знали английский, сэкономили бы. Общение в таких чатах – это очень простой разговорный английский, с жаргоном и сокращениями.

Несколько раз случалось, что клиент понимал, что девушка в комнате не одна. Тогда приходилось срочно выходить из чата и возвращаться в эфир минут через десять.

О девушках

Всех девушек я не видел, за три месяца получилось поработать только с четырьмя. Как я понял, была цель подобрать моделей на любой вкус: постарше, помоложе. Работал народ от 19 до 50 лет. Самой популярной стала 30-летняя танцовщица с хорошей фигурой. Постоянные клиенты уже ждали её в оговоренное время. Им она могла забабахать нормальный такой стриптиз на камеру.

Перед «сеансом» все всегда красились – это обязательно. «Рабочая униформа» – лёгкий халат, который можно быстро скинуть, и под ним бельё. Одна работала в парике из-за стрижки «под мальчика». Лицо в кадре никто не скрывал.

В основном все рассказывали, что пришли сюда только из-за денег, но была энтузиастка, которой нравился процесс и ей вполне хватало такого общения с мужчинами. В реальной жизни отношения она заводить не хотела. Другая жаловалась, что из-за постоянной самостимуляции во время секса с мужчиной она ничего не чувствует, ей неинтересно. Именно поэтому часть девушек употребляют наркотики, в основном амфетамин, который, возможно, каким-то образом их стимулировал, давал какие-то другие ощущения. Под ним, видимо, не так быстро всё надоедало, плюс оргазм, по их словам, получать приятнее.

Все они не считали себя проститутками и весьма скептически отзывались о «коллегах» из оффлайна. Одна при этом обманывала дочку, говорила, что работает официанткой в кафе, другие тоже врали мужьям и любовникам о том, чем занимаются. На личные темы они старались не распространяться. Так, светские разговоры о кино и погоде. Пару раз девушки предлагали мне секс прямо на работе, признавались, что «устали от резиновых заменителей». Соглашался.

За тем, чтобы никто не опаздывал, следила «мамочка», она же владелица студии, но в основном все старались приходить вовремя.

А так вообще общение в таких чатах происходит стандартно: девушка сама себя ласкает, раздевается, мастурбирует сама или с помощью игрушек: у каждой был свой «рабочий инструмент». В первые часы смены всё ещё происходило как будто по-настоящему, а под конец они уже не доигрывали.

О клиентах

90% клиентов таких сервисов очень похожи друг на друга, как и их комплименты про big ass и boobs. Были очень интеллигентные товарищи, которые «от скуки» заходили просто поговорить, расспрашивали девушек, откуда они, и питерские девчонки всегда отвечали: «Австралия». Почему именно Австралия – не знаю. А «поговорить» заходил в основном народ постарше. Плели всякую чушь и про секс, и про «приезжай ко мне в Германию, погуляем вместе».

Клиенты – вся Европа и Америка. Американцев было очень много. Большинство из них рассказывали, что у них есть семья, но вот он «вырвался, выкроил минутку и сразу к тебе».

В приват обычно шли те, кто не жадничал закидывать деньги на счёт. Эта сумма потом преобразовывалась в местную «валюту» – токены. Два доллара минута и он один мог наблюдать за тем, что она делает. Девушки всегда видели, сколько денег на счету у клиента, поэтому старались потянуть время. Сразу, естественно, никто не раздевался.

В среднем приват длился минуты три – на западе экономные мужчины. Максимум, что я помню, - полчаса. Тогда девушка смогла растянуть стрижку аж на 30 минут: пока за ножницами сходила, пока одну прядь отрезала, пока другую… Её об этом клиент попросил, нравилось ему смотреть, как она подрезает себе волосы на голове.

Но на вершине топа просьб был сквирт [струйный оргазм]. Такие штуки делались очень просто: с помощью шприца и воды. Да, этим тоже приходилось заниматься. Помню, для одного мужика пришлось раз пять шприц наполнять… Понятно, что в реальности сквирт каждые несколько минут невозможен, но он почему-то верил. Были дикие вещи вроде просьб сходить в туалет на камеру. От такого девушки могли отказываться и отказывались.

О графике и заработке

Мой оклад - 25 тысяч рублей плюс то, что заработал за смену. Минута в приватном чате стоила примерно пару долларов. Потом эти деньги делились на три части – девушке, мне и владелице студии. За хорошую шестичасовую смену сверху получалось заработать около двух тысяч рублей, если смена бестолковая – меньше тысячи. Итого в месяц выходило примерно 40 тысяч. Работал два через два дня. Эти шесть часов можно было выбирать либо ночью, либо днём, либо с утра – как удобно. Но тут надо учитывать разницу во времени между Россией, Европой и Америкой и то, что на выходных народ в таких чатах активнее. Мы обычно договаривались с моделью.

Сидеть шесть часов перед камерой без перерыва никто не заставлял. Можно было кофе попить, в душ сходить, выйти прогуляться. Но опять же: чем дольше сидишь, тем больше денег капает.

Так я проработал три месяца. Ушёл, потому что стали задерживать зарплату, а деньги были нужны. К тому же устал день и ночь слышать женские стоны и без конца писать «факмайпусси». Ну, и однажды, встретив день рождения на работе, до меня очень ясно дошло, что я занимаюсь чем-то не тем и надо увольняться.

Все эти бесконечные виды женских прелестей на меня не повлияли, во всяком случае реальным отношениям это не помешало. Возможно, я просто вовремя ушёл.