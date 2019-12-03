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Общество

В России отменят один из этапов экзамена на получение водительских прав

В ГИБДД намерены с октября 2020 года отменить этап экзамена на получение водительских прав на закрытой площадке. Об этом заявил глава отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков, сообщает ТАСС .

По его словам, сейчас ГИБДД готовит несколько нормативно-правовых актов, один из которых касается правил проведения экзаменов. «Здесь основное то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D. По предварительным данным, данное изменение вступит в силу с 1 октября 2020 года», — сказал Гиляков.

По его словам, документ сейчас находится в правительстве и готовится для передачи на подпись главе кабинета министров Дмитрию Медведеву.

 

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