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Общество

Почти 60 млн рублей получит Псков на благоустройство дворов и общественных территорий

58 млн 870 тысяч рублей получит Псков в виде субсидии из регионального бюджета на благоустройство дворов и общественных территорий в 2020 году. Об этом сообщалось на заседании комиссии по реализации программы формирования современной городской среды 4 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Около 40 млн рублей из указанной суммы направят на благоустройство общественных территорий. Отмечалось, что в приоритете благоустройство скверов на проспекте Энтузиастов и у дома №14 на улице Технической. Оставшиеся деньги городская администрации направит на благоустройство дворов.

В ходе заседания управление городского хозяйства администрации Пскова отчиталось о благоустройстве дворовых территорий в Пскове в 2019 году.

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