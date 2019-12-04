Первый псковский международный фестиваль колокольного звона претендует на «Народное признание - 2019»

22:47, 04 декабря 2019, ПАИ

Первый псковский международный фестиваль колокольного звона во славу равноапостольной княгини Ольги претендует на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Команда 2018». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислал проектный офис «Команда 2018».

Фестиваль колокольного звона состоялся 23 и 24 июля 2019 года в Выбутах и Пскове. Его участниками стали профессиональные звонари из Москвы, Санкт-Петербурга, Витебска, Белоруссии и Латвии.

В рамках фестиваля состоялись победные «викториальные» звоны на колокольнях и звонницах храмов Пскова, звон-концерты и научно-практическая конференция на тему «Из истории колоколов города Пскова».

Идея фестиваля принадлежит псковскому звонарю Ольге Габовой, которую поддержали «Команда 2018», администрации региона и города, а также Псковская епархия.

В Псковской области премия «Народное признание» вручается с 2010 года. Победителей выберут в 12 номинациях: «Наша марка», «Талант», «Защита», «Рекорд», «Лидер», «Сервис», «Поступок», «Открытие», «Призвание», «Инициатива», «Команда-2018» и «Событие».

По правилам, которые можно прочитать здесь>>>, претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой желающий, однако, претендент на премию должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В письмо нужно вложить заполненный бланк (можно скачать здесь>>>) и фотографию претендента на награду.