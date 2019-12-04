0
22:47
Первый псковский международный фестиваль колокольного звона претендует на «Народное признание - 2019»
21:41
Забытый зрителем пакет в псковской филармонии стал причиной вызова полиции
20:25
Псковский скейтпарк «SK8 VOLNA» поборется за «Народное признание - 2019»
17:16
Польза для ближнего: В Псковской области названы лучшие проекты социального предпринимательства
15:44
«Зоозащита» о сотрудничестве с властями Псковской области: Такой мощной поддержки мы не получали никогда
14:40
Вера Емельянова наградила лауреатов премии администрации Псковской области
14:21
Первое вегетарианское кафе в Пскове претендует на премию «Народное признание-2019»
Еще новости
Общество

Первый псковский международный фестиваль колокольного звона претендует на «Народное признание - 2019»

Фото Александра Сидоренко

Первый псковский международный фестиваль колокольного звона во славу равноапостольной княгини Ольги претендует на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Команда 2018». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислал проектный офис «Команда 2018».

Фестиваль колокольного звона состоялся 23 и 24 июля 2019 года в Выбутах и Пскове. Его участниками стали профессиональные звонари из Москвы, Санкт-Петербурга, Витебска, Белоруссии и Латвии.

В рамках фестиваля состоялись победные «викториальные» звоны на колокольнях и звонницах храмов Пскова, звон-концерты и научно-практическая конференция на тему «Из истории колоколов города Пскова».

Идея фестиваля принадлежит псковскому звонарю Ольге Габовой, которую поддержали «Команда 2018», администрации региона и города, а также Псковская епархия.

В Псковской области премия «Народное признание» вручается с 2010 года. Победителей выберут в 12 номинациях: «Наша марка», «Талант», «Защита», «Рекорд», «Лидер», «Сервис», «Поступок», «Открытие», «Призвание», «Инициатива», «Команда-2018» и «Событие».

По правилам, которые можно прочитать здесь>>>, претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой желающий, однако,  претендент на премию должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В письмо нужно вложить заполненный бланк (можно скачать здесь>>>) и фотографию претендента на награду.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оправдывает ли себя авиарейс «Псков – Москва»?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Народное признание - 2019
Первый псковский международный фестиваль колокольного звона претендует на «Народное признание - 2019» Псковский скейтпарк «SK8 VOLNA» поборется за «Народное признание - 2019» Мастер Елена Ботвина пополнила список претендентов «Народного признания-2019» Основатели музея «Льняная губерния» претендуют на «Народное признание-2019» Вокальная студия «Карамелька» номинирована на «Народное признание – 2019» Пансионат «Кривск» присоединился к кандидатам на «Народное признание – 2019» в номинации «Сервис» Великолукский агрохолдинг номинирован на премию «Народное признание - 2019» Печорское кафе «Уют» претендует на статуэтку «Народного признания» в номинации «Сервис» Силовой Чемпионат мира по воркауту номинирован на «Народное признание-2019» Ралли «Псков Ганзейский» претендует на «Народное признание-2019» в номинации «Событие»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Первый псковский международный фестиваль колокольного звона претендует на «Народное признание - 2019»
04 декабря 2019
Первый псковский международный фестиваль колокольного звона претендует на «Народное признание - 2019»
Забытый зрителем пакет в псковской филармонии стал причиной вызова полиции
04 декабря 2019
Забытый зрителем пакет в псковской филармонии стал причиной вызова полиции
Псковский скейтпарк «SK8 VOLNA» поборется за «Народное признание - 2019»
04 декабря 2019
Псковский скейтпарк «SK8 VOLNA» поборется за «Народное признание - 2019»
«Зоозащита» о сотрудничестве с властями Псковской области: Такой мощной поддержки мы не получали никогда
04 декабря 2019
«Зоозащита» о сотрудничестве с властями Псковской области: Такой мощной поддержки мы не получали никогда
Вера Емельянова наградила лауреатов премии администрации Псковской области
04 декабря 2019
Вера Емельянова наградила лауреатов премии администрации Псковской области
Первое вегетарианское кафе в Пскове претендует на премию «Народное признание-2019»
04 декабря 2019
Первое вегетарианское кафе в Пскове претендует на премию «Народное признание-2019»
Установка главной новогодней ёлки началась в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
04 декабря 2019
Установка главной новогодней ёлки началась в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Новые федеральные эксперты присоединились к медиафоруму в Пскове
04 декабря 2019
Новые федеральные эксперты присоединились к медиафоруму в Пскове

Идет загрузка...