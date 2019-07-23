0
18:20
На псковский «Медовый фестиваль» поданы 25 заявок от пчеловодов
18:08
Ганза в Пскове - 2019: Организаторы подвели итоги проведения фестиваля
18:02
Псковичи возложили цветы к могиле Неизвестного солдата
17:29
Программа празднования Дня Псковского района: Когда и где пройдёт, что посмотреть
16:59
Псков отмечает 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков
16:38
31 июля на «Первом канале» стартует сериал с псковичкой Юлией Пересильд в главной роли
16:08
Следующие Международные Ганзейские дни пройдут в Пскове в 2033 году
Еще новости
Общество

Первый международный фестиваль колокольного звона проходит в Псковской области

23 июля в деревне Выбуты Псковского района состоялся концерт в рамках первого международного фестиваля колокольного звона во славу равноапостольной княгини Ольги. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в фестивале участвуют 8 звонарей из Витебска, Риги, Москвы, Санкт-Петербурга и Пскова.  

Инициатором фестиваля выступила звонарь храма Успения Божией Матери c Полонища Ольга Габова. По ее словам, она и ранее принимала участие в подобных фестивалях в России, и ей хотелось организовать отдельный в Пскове. Ольга Габова считает, что в городе постепенно возрождаются древние звонарские традиции, а поэтому Псков может стать столицей фестивалей колокольного звона.

«Символично, что мероприятия фестиваля в этом году проходят в очень значимые для псковичей, паломников и туристов дни, когда мы вспоминаем святую равноапостольную княгиню Ольгу. Она была уроженкой города Пскова и именно поэтому фестиваль назван в ее честь», - добавила Ольга Габова.

Участников мероприятия в День памяти святой княгини Ольги, 24 июля, во время крестного хода до Вечевой площади на территории Псковского Кремля будут сопровождать звоны на колокольнях Псковских храмов.

В 12:00 на колокольне Свято-Троицкого собора начнется звон-концерт. Программу фестиваля завершит 24 июля в 16:00 научно-практическая конференция в центре студенческих инициатив Псковского государственного университета. Тема: история колоколов города Пскова. Вход на конференцию свободный.

Фестиваль организован при поддержке проекта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «Команда 2018». Эксперты проектного офиса организуют школы по соцпроектированию и ведут полное сопровождение их реализации.

Партнерами фестиваля выступают Псковская митрополия и Управление культуры администрации города Пскова.

Благословление на проведение колокольного фестиваля в Псковской области на постоянной основе дал патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Планируется, что в Пскове он будет проходить два раза в год: во время пасхальных торжеств и в День памяти святой княгини Ольги.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На псковский «Медовый фестиваль» поданы 25 заявок от пчеловодов
23 июля 2019
На псковский «Медовый фестиваль» поданы 25 заявок от пчеловодов
Псковичи возложили цветы к могиле Неизвестного солдата
23 июля 2019
Псковичи возложили цветы к могиле Неизвестного солдата
Программа празднования Дня Псковского района: Когда и где пройдёт, что посмотреть
23 июля 2019
Программа празднования Дня Псковского района: Когда и где пройдёт, что посмотреть
Псков отмечает 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков
23 июля 2019
Псков отмечает 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков
31 июля на «Первом канале» стартует сериал с псковичкой Юлией Пересильд в главной роли
23 июля 2019
31 июля на «Первом канале» стартует сериал с псковичкой Юлией Пересильд в главной роли
Следующие Международные Ганзейские дни пройдут в Пскове в 2033 году
23 июля 2019
Следующие Международные Ганзейские дни пройдут в Пскове в 2033 году
Опубликовано видео с места пожара в Острове
23 июля 2019
Опубликовано видео с места пожара в Острове
С 75-летием освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков поздравил Михаил Ведерников
23 июля 2019
С 75-летием освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков поздравил Михаил Ведерников

Идет загрузка...