Первый международный фестиваль колокольного звона проходит в Псковской области

14:56, 23 июля 2019, ПАИ

23 июля в деревне Выбуты Псковского района состоялся концерт в рамках первого международного фестиваля колокольного звона во славу равноапостольной княгини Ольги. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в фестивале участвуют 8 звонарей из Витебска, Риги, Москвы, Санкт-Петербурга и Пскова.

Инициатором фестиваля выступила звонарь храма Успения Божией Матери c Полонища Ольга Габова. По ее словам, она и ранее принимала участие в подобных фестивалях в России, и ей хотелось организовать отдельный в Пскове. Ольга Габова считает, что в городе постепенно возрождаются древние звонарские традиции, а поэтому Псков может стать столицей фестивалей колокольного звона.

«Символично, что мероприятия фестиваля в этом году проходят в очень значимые для псковичей, паломников и туристов дни, когда мы вспоминаем святую равноапостольную княгиню Ольгу. Она была уроженкой города Пскова и именно поэтому фестиваль назван в ее честь», - добавила Ольга Габова.

Участников мероприятия в День памяти святой княгини Ольги, 24 июля, во время крестного хода до Вечевой площади на территории Псковского Кремля будут сопровождать звоны на колокольнях Псковских храмов.

В 12:00 на колокольне Свято-Троицкого собора начнется звон-концерт. Программу фестиваля завершит 24 июля в 16:00 научно-практическая конференция в центре студенческих инициатив Псковского государственного университета. Тема: история колоколов города Пскова. Вход на конференцию свободный.

Фестиваль организован при поддержке проекта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «Команда 2018». Эксперты проектного офиса организуют школы по соцпроектированию и ведут полное сопровождение их реализации.

Партнерами фестиваля выступают Псковская митрополия и Управление культуры администрации города Пскова.

Благословление на проведение колокольного фестиваля в Псковской области на постоянной основе дал патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Планируется, что в Пскове он будет проходить два раза в год: во время пасхальных торжеств и в День памяти святой княгини Ольги.