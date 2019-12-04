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Премия "Народное признание"

Псковский театр Nostos и проект «В театре» номинированы на «Народное признание-2019»

Псковский репертуарный театр-студия под руководством Александра Суховского Nostos и социальный проект «В театре» стали претендентами на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание-2019» в номинации «Команда 2018».

«Подача и жанр были для меня в новинку, смотрела на одном дыхании и многие моменты прямо задевали за душу, а где-то даже мурашки шли от правдоподобности и мрачной атмосферы. Словно мы не зрители - а участники. В общем, большое вам спасибо», - отметил в своем отзыве один из посетителей спектакля театра Nostos.

Премия «Народное признание» в этом году празднует свое десятилетие. В 2019 году будут вручены статуэтки в 12 номинациях, подробнее о них можно прочитать здесь >>>.

Соискателя премии может выдвинуть любой желающий, претендовать на награду может тоже кто угодно, главное, чтобы он имел непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки нужно отправить на почту premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. Бланк заявки можно скачать здесь >>>. К письму желательно прикрепить фотографию претендента на награду.

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