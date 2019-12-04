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Премия "Народное признание"

Мастер Елена Ботвина пополнила список претендентов «Народного признания-2019»

Фото: Александр Калинин

Мастер Елена Ботвина из Пскова пополнила список претендентов Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2019» в номинации «Талант». Заявку прислала редакция газеты «Псковская правда».

Елена Ботвина шьет костюмы по мотивам русских сказок. Фотографии моделей в ее костюмах попали на обложку благотворительного календаря, призванного спасти старинные русские памятники архитектуры. С помощью этих фотографий московские блогеры разрекламировали достопримечательности Пскова.

На создание одного костюма у Елены Ботвиной уходит от трех до шести месяцев. Каждую бусинку и камешек она пришивает вручную, а ткани находит в обычных псковских магазинах.

Елена Ботвина шила костюмы для Большого театра. Первыми моделями стали ее дети, а теперь в ее портфолио Хозяйка Медной горы, Царевна-Лебедь, Забава и другие герои народных сказок.

«Примерка такого стилизованного костюма подарит необычные впечатления и поможет увидеть себя в новом неожиданном ракурсе», - отметили в заявке.

В этом году премия «Народное признание» будет вручаться в 12 номинациях, подробнее о которых можно прочитать здесь >>>.

Соискателя премии может выдвинуть любой желающий, претендовать на награду также может кто угодно, главное, чтобы он имел отношение к Псковской области.

Заявки следует отправить на почту premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. Бланк заявки можно скачать здесь >>>. К письму необходимо прикрепить фотографию претендента на награду.

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