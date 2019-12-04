Ситуацию с уличным освещением обсудили в Пскове

16:54, 04 декабря 2019, ПАИ

3 декабря в администрации Пскова прошло координационное совещание с должностными лицами и представителями территориальных органов государственной власти по итогам работы в ноябре и задачам на декабрь, которое провела глава Пскова Елена Полонская. Центральной темой совещания стала ситуация с уличным освещением, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Начальник УГИБДД УМВД РФ по городу Пскову Владимир Папорт доложил, за прошедший месяц количество ДТП в городе уменьшилось, но при этом возросло число погибших в авариях с 3 до 8 человек, пострадавших в ДТП детей стало на 33% больше. В ведомстве связывают это, в том числе, и с недостаточной освещенностью городских улиц.

«Хотелось бы, чтобы решению этой проблемы было уделено самое пристальное внимание, так как в городе немало нерегулируемых пешеходных переходов, расположенных возле школ и детских садов и, оставаясь неосвещенными, они представляют большую потенциальную опасность для пешеходов», - подчеркнула Елена Полонская.

По словам представителя энергетической компании, работа над решением проблемы с освещением идет, в Пскове трудятся две бригады энергетиков. Полностью решить вопрос с освещением в городе планируется к Новому году.

Елена Полонская также поинтересовалась ситуацией с уличным освещением в микрорайоне Паневик. Выяснилось, что сети освещения, которые установили несколько лет назад, не принадлежат ни компании, ни муниципалитету. Принять их в собственность нет возможности, поскольку отсутствует необходимая документация. Елена Полонская поручила подготовить документы, чтобы вместе с энергетиками решить проблему.

Участники совещания также обсудили собираемость налогов в Пскове, ситуацию на рынке труда и подготовку города к новогодним и рождественским праздникам.