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Общество

Героин, гашиш и курительные смеси сожгли силовики в Пскове

Изъятые из незаконного оборота наркотические средства сожгла межведомственная комиссия в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области

В частности, уничтожили героин, гашиш, курительные смеси и синтетические наркотики, которые были изъяты в разное время представителями силовых структур.

Отмечается, что почти все осужденные за незаконный оборот наркотиков наприговорены к лишению свободы. Максимальный тюремный срок, назначенный судом одному из виновных, составил 8 лет 4 месяца.

В пресс-службе добавили, что в состав согласительной комиссии вошли представители СУ СК России по Псковской области, регионального УКОН УМВД России, Роспироднадзора, областного комитета по здравоохранению и Росгвардии.

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