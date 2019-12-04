Героин, гашиш и курительные смеси сожгли силовики в Пскове

19:45, 04 декабря 2019, ПАИ

Изъятые из незаконного оборота наркотические средства сожгла межведомственная комиссия в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области

В частности, уничтожили героин, гашиш, курительные смеси и синтетические наркотики, которые были изъяты в разное время представителями силовых структур.

Отмечается, что почти все осужденные за незаконный оборот наркотиков наприговорены к лишению свободы. Максимальный тюремный срок, назначенный судом одному из виновных, составил 8 лет 4 месяца.

В пресс-службе добавили, что в состав согласительной комиссии вошли представители СУ СК России по Псковской области, регионального УКОН УМВД России, Роспироднадзора, областного комитета по здравоохранению и Росгвардии.