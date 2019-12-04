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Общество

Более 300 полицейских будут дежурить в новогоднюю ночь в центре Пскова

Более 300 сотрудников полиции будут дежурить в ночь с 31 декабря на 1 января в центре Пскова. Об этом заявили представители городского УМВД России на заседании оргкомитета по организации праздника 4 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Полицейские оградят периметр Октябрьской площади, а также будут применять ручные металлодетекторы и вести личный досмотр граждан.

Перекрыть Октябрьскую площадь с прилегающими улицами для автомобильного движения планируется 21 декабря с 16:00 до 19:30 по случаю открытия центральной новогодней ёлки, а также 31 декабря с 00:15 до окончания праздничной программы.

Кроме этого, перекроют движение автотранспорта на время городской новогодней ярмарки. Дату и время согласуют на следующем оргкомитете, добавили в пресс-службе.

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