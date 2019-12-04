Чемпионат по армрестлингу состоится в Пскове 21 декабря

22:09, 04 декабря 2019, ПАИ

Чемпионат Пскова по армрестлингу состоится в спортивном клубе «Самсон» (улица Железнодорожная, 5а) 21 декабря, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Регистрация, взвешивание спортсменов и жеребьевка пройдут с 10:30 до 11:30, а в 12:00 начнутся соревнования. Они проводятся в двух категориях: среди любителей (без опыта) и среди профессионалов.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены старше 14 лет, оплатившие стартовый взнос, имеющие паспорт, допуск врача, спортивную форму, прошедшие мандатную комиссию, взвешивание и жеребьевку.

Одной из основных задач чемпионата организаторы называют пропаганду здорового образа жизни, отказ от употребления алкоголя, табака и других наркотиков. Соревнования проводит псковская федерация армспорта при поддержке администрации Пскова.