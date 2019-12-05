0
15:17
«Привет, ивент!» - 5 декабря (ЗВУК)
14:45
Переводчик в вебкам-студии: Девушки, игрушки для взрослых и опасные вещества
13:32
Мороженое «Славестино» поборется за «Народное признание - 2019» в номинации «Наша марка»
12:21
Приём заявок на соискание премии «Народное признание» завершён
11:52
Сергей Грахов станет гостем проекта ПАИ «Огонь, вода и трубы» 5 декабря
11:01
Tele2 о «Народном признании-2019»: Мы не могли обойти стороной одно из главных светских событий в Псковской области
10:08
Начался прямой эфир с директором псковского филиала Tele2 (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Еще новости
Общество

Псковский архитектор вошел в число финалистов конкурса «Доброволец России - 2019»

Псковский архитектор и дизайнер Сергей Станкевич вошел в число финалистов конкурса «Доброволец России - 2019», победителей которого выберут 5 декабря на одноименном форуме в Сочи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы конкурса.

Международный форум добровольцев, который открылся 3 января, собрал более 6,5 тыс. волонтеров. Они делятся опытом реализации инициатив, подводят итоги 2019 года, обсуждают участие добровольцев в реализации нацпроектов. Участники форума посетили различные социальные учреждения Сочи, познакомились с парком науки и искусства «Сириус». Были организованы квесты, презентации и другие мероприятия.

Сегодня состоится торжественное награждение победителей конкурса «Доброволец России - 2019», который является проектом платформы «Россия - страна возможностей». Конкурс проводится в девятый раз, на участие поступило более 28,1 тыс. заявок.

В рамках конкурса выявляются успешные социальные инициативы для поддержки и тиражирования по всей стране. Победители получат гранты на реализацию своих инициатив в размере до 2 миллионов рублей, а также смогут принять участие в партнерских образовательных программах. Грантовый фонд равен 45 млн рублей.

Сергей Станкевич имеет два профильных образования: дизайнер и архитектор-урбанист. Его проекты представлены в 10 странах мира.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оправдывает ли себя авиарейс «Псков – Москва»?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

«Привет, ивент!» - 5 декабря (ЗВУК)
05 декабря 2019
«Привет, ивент!» - 5 декабря (ЗВУК)
Мороженое «Славестино» поборется за «Народное признание - 2019» в номинации «Наша марка»
05 декабря 2019
Мороженое «Славестино» поборется за «Народное признание - 2019» в номинации «Наша марка»
Приём заявок на соискание премии «Народное признание» завершён
05 декабря 2019
Приём заявок на соискание премии «Народное признание» завершён
Сергей Грахов станет гостем проекта ПАИ «Огонь, вода и трубы» 5 декабря
05 декабря 2019
Сергей Грахов станет гостем проекта ПАИ «Огонь, вода и трубы» 5 декабря
Tele2 о «Народном признании-2019»: Мы не могли обойти стороной одно из главных светских событий в Псковской области
05 декабря 2019
Tele2 о «Народном признании-2019»: Мы не могли обойти стороной одно из главных светских событий в Псковской области
Начался прямой эфир с директором псковского филиала Tele2 (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
05 декабря 2019
Начался прямой эфир с директором псковского филиала Tele2 (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Гостем ПАИ-live 5 декабря станет директор псковского филиала Tele2
05 декабря 2019
Гостем ПАИ-live 5 декабря станет директор псковского филиала Tele2
Псковский НПЦ номинирован на «Народное признание - 2019»
05 декабря 2019
Псковский НПЦ номинирован на «Народное признание - 2019»

Идет загрузка...