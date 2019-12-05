Псковский архитектор вошел в число финалистов конкурса «Доброволец России - 2019»

12:34, 05 декабря 2019, ПАИ

Псковский архитектор и дизайнер Сергей Станкевич вошел в число финалистов конкурса «Доброволец России - 2019», победителей которого выберут 5 декабря на одноименном форуме в Сочи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы конкурса.

Международный форум добровольцев, который открылся 3 января, собрал более 6,5 тыс. волонтеров. Они делятся опытом реализации инициатив, подводят итоги 2019 года, обсуждают участие добровольцев в реализации нацпроектов. Участники форума посетили различные социальные учреждения Сочи, познакомились с парком науки и искусства «Сириус». Были организованы квесты, презентации и другие мероприятия.

Сегодня состоится торжественное награждение победителей конкурса «Доброволец России - 2019», который является проектом платформы «Россия - страна возможностей». Конкурс проводится в девятый раз, на участие поступило более 28,1 тыс. заявок.

В рамках конкурса выявляются успешные социальные инициативы для поддержки и тиражирования по всей стране. Победители получат гранты на реализацию своих инициатив в размере до 2 миллионов рублей, а также смогут принять участие в партнерских образовательных программах. Грантовый фонд равен 45 млн рублей.

Сергей Станкевич имеет два профильных образования: дизайнер и архитектор-урбанист. Его проекты представлены в 10 странах мира.