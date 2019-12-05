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Премия "Народное признание"

Создатели печорского центра «Family unit» претендуют на статуэтку «Народного признания»

Татьяна и Иван Кривенцевы поборются за статуэтку первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Инициатива». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислала редакция газеты «Печорская правда»  

Полтора года назад семья основала досуговый центр «Family unit» в Печорах, который объединяет разные секции: художественной гимнастики, современных танцев, фитнеса, джиу-джитсу, английского языка. В центре могут заниматься взрослые и дети. Занятия проходят каждый день.  

«На открытие «Family unit» в Печорах подтолкнули занятия с детьми, - отметила Татьяна Кривенцева.- У меня поначалу было несколько детских фитнесс-групп. А потом увидела, что фитнесс интересен не только детям, но и взрослым».

Сейчас в досуговом центре «Family unit» занимаются более сотни детей под руководством трёх педагогов.   

В 2019 премия «Народное признание» будет вручаться в 10-й раз в 12 номинациях, о которых можно прочитать здесь>>>

Приём заявок почти завершен, они принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. Бланк заявки можно скачать здесь>>>. К письму нужно прикрепить фотографию соискателя.

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