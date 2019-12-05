0
19:32
Корпоративный турнир по мини-футболу «Вызов» выдвинут на «Народное признание – 2019»
19:07
Спортзал «AthleticLOFT» поборется за «Народное признание - 2019»
15:12
Палкинское ООО «Кедр» пополнило список претендентов на «Народное признание-2019»
14:13
Псковский тренер по паркуру вошел в список соискателей премии «Народное признание - 2019»
13:32
Мороженое «Славестино» поборется за «Народное признание - 2019» в номинации «Наша марка»
10:21
Спасший тонувшего мальчика псковский школьник номинирован на «Народное признание-2019»
09:03
Псковский НПЦ номинирован на «Народное признание - 2019»
Еще новости
Премия "Народное признание"

«Свадебный Мир» претендует на победу в номинации «Инициатива» премии «Народное признание»

«Свадебный Мир» поборется за статуэтку первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Инициатива». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислала руководитель проекта, свадебный режиссёр ООО «Корпорация отдыха и развлечений» Ксения Жадан.

Она рассказала, что ежегодный свадебный проект объединяет услуги для молодых и семейных пар из Пскова и области. В рамках проекта организуют презентации проверенных свадебных партнёров, многогранного свадебного и семейного мира в деталях, историй и мастерства свадебных специалистов Пскова и не только.

Следующий свадебный проект «Wedding World 2020» запланирован на 29 февраля

В 2019 премия «Народное признание» будет вручаться в 10-й раз в 12 номинациях, подробнее о которых можно прочитать здесь>>>

Приём заявок завершился 5 декабря. Вскоре на сайте Псковского агентства информации стартует голосование, в рамках двух туров которого читатели выберут лучших претендентов в каждой номинации. После этого к голосованию присоединятся члены жюри, в состав которого войдут обладатели премии прошлых лет. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оправдывает ли себя авиарейс «Псков – Москва»?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Народное признание - 2019
Корпоративный турнир по мини-футболу «Вызов» выдвинут на «Народное признание – 2019» Спортзал «AthleticLOFT» поборется за «Народное признание - 2019» Печорское хозяйство «Хлебный хутор» претендует на премию «Народное признание-2019» «Малиновый хутор» из Печорского района претендует на премию «Народное признание-2019» Палкинское ООО «Кедр» пополнило список претендентов на «Народное признание-2019» Псковский тренер по паркуру вошел в список соискателей премии «Народное признание - 2019» Мороженое «Славестино» поборется за «Народное признание - 2019» в номинации «Наша марка» Создатели печорского центра «Family unit» претендуют на статуэтку «Народного признания» Приём заявок на соискание премии «Народное признание» завершён 10-летний картингист претендует на премию «Народное признание-2019»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Корпоративный турнир по мини-футболу «Вызов» выдвинут на «Народное признание – 2019»
05 декабря 2019
Корпоративный турнир по мини-футболу «Вызов» выдвинут на «Народное признание – 2019»
Спортзал «AthleticLOFT» поборется за «Народное признание - 2019»
05 декабря 2019
Спортзал «AthleticLOFT» поборется за «Народное признание - 2019»
Палкинское ООО «Кедр» пополнило список претендентов на «Народное признание-2019»
05 декабря 2019
Палкинское ООО «Кедр» пополнило список претендентов на «Народное признание-2019»
Псковский тренер по паркуру вошел в список соискателей премии «Народное признание - 2019»
05 декабря 2019
Псковский тренер по паркуру вошел в список соискателей премии «Народное признание - 2019»
Мороженое «Славестино» поборется за «Народное признание - 2019» в номинации «Наша марка»
05 декабря 2019
Мороженое «Славестино» поборется за «Народное признание - 2019» в номинации «Наша марка»
Спасший тонувшего мальчика псковский школьник номинирован на «Народное признание-2019»
05 декабря 2019
Спасший тонувшего мальчика псковский школьник номинирован на «Народное признание-2019»
Псковский НПЦ номинирован на «Народное признание - 2019»
05 декабря 2019
Псковский НПЦ номинирован на «Народное признание - 2019»
Первый псковский международный фестиваль колокольного звона претендует на «Народное признание - 2019»
04 декабря 2019
Первый псковский международный фестиваль колокольного звона претендует на «Народное признание - 2019»

Идет загрузка...