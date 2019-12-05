«Свадебный Мир» претендует на победу в номинации «Инициатива» премии «Народное признание»

17:32, 05 декабря 2019, ПАИ

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«Свадебный Мир» поборется за статуэтку первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Инициатива». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислала руководитель проекта, свадебный режиссёр ООО «Корпорация отдыха и развлечений» Ксения Жадан.

Она рассказала, что ежегодный свадебный проект объединяет услуги для молодых и семейных пар из Пскова и области. В рамках проекта организуют презентации проверенных свадебных партнёров, многогранного свадебного и семейного мира в деталях, историй и мастерства свадебных специалистов Пскова и не только.

Следующий свадебный проект «Wedding World 2020» запланирован на 29 февраля

В 2019 премия «Народное признание» будет вручаться в 10-й раз в 12 номинациях, подробнее о которых можно прочитать здесь>>>

Приём заявок завершился 5 декабря. Вскоре на сайте Псковского агентства информации стартует голосование, в рамках двух туров которого читатели выберут лучших претендентов в каждой номинации. После этого к голосованию присоединятся члены жюри, в состав которого войдут обладатели премии прошлых лет.