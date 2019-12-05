Дмитрий Медведев: В 2019 году в экономике и соцсфере России было всё стабильно

13:47, 05 декабря 2019, ПАИ

2019 год стал стабильным для экономики и социальной сферы России. Об этом заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев в ходе общения с журналистами в прямом эфире 5 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В целом наша экономика и социальная сфера этот год прожила абсолютно нормально, стабильно», - сказал премьер-министр. По его словам, это самое главное с учетом того, что в разные годы так или иначе возникали разные проблемы.

Дмитрий Медведев также сообщил, что рост ВВП России по итогам текущего года составит 1,3-1,5%. При этом премьер-министр отметил, что уровень безработицы в стране составляет 4,6-4,7% от экономически активного населения, а инфляция в России в этом году наблюдается в пределах 3,8%, что является самым низким показателем за всю историю России.