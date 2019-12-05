Да будет свет: «Война токов» - запоздалая и измученная историческая драма о Томасе Эдисоне

20:42, 05 декабря 2019, ПАИ

На большие экраны вышел фильм «Война токов»: историческая драма Альфонсо Гомеса-Рехона о противостоянии Томаса Эдисона и Джорджа Вестингауза в XIX веке, когда практически одновременно был изобретен постоянный и переменный виды токов из-за чего в США разразилась настоящая битва двух инженеров-гениев за электрификацию страны. О фильме, мариновавшемся на полке с 2017 года из-за скандала с Харви Вайнштейном, рассказывает Муслим Камалов.

Середина XIX века, Соединенные Штаты Америки. Промышленный изобретатель Томас Эдисон (Бенедикт Камбербэтч), создавший лампочку накаливания и постоянный ток, наведывается в Белый дом, где убеждает руководство государства, что способен обеспечить электричеством всю страну. Вскоре в Америку прибывает Никола Тесла (Николас Холт) и устраивается к Эдисону. Примерно в это же время другой гений-инженер и друг Эдисона Джордж Вестингауз (Майкл Шеннон) дышит в спину с собственной альтернативной инновацией - переменным током. Такой расклад невыгоден алчному Эдисону поскольку он живет патентными отчислениями в его пользу: постепенно между двумя изобретателями нарастает напряжение.

У фильма «Война токов» весьма интересная и в тоже время мрачная предыстория: не безызвестный «елочный» продюсер Тимур Бекмамбетов приобрел права на экранизацию сценария Майкла Митника (сериал «Винил») еще в 2012 году. Бекмамбетов планировал поставить картину самостоятельно, но в итоге режиссерское кресло занял Альфонсо Гомес-Рехон (снял весьма неплохую подростковую инди-ленту «Я, Эрл и умирающая девушка»). Съемки «Войны токов» все же прошли и успешно завершились в 2016 году, но монтаж ленты закончить так и не успели: в 2017 году, прямо в финальный период пост-продакшена, в Голливуде случился громкий секс-скандал связанный с Харви Вайнштейном. Из-за этого «Войну», которой как раз и занималась компания The Weinstein Company, вычеркнули из графика релизов, но премьера все же состоялась, на кинофестивале в Торонто. После продажи прав, продюсером картины стал Бекмамбетов, к проекту так же в качестве продюсера присоединился классик Мартин Скорсезе и после этого фильм отправили на доработку. Гомес-Рехон добавил несколько сцен, режиссеру пришлось переснять некоторое количество эпизодов с Камбербэтчем и другими ключевыми актерами.

«Правки» были одобрены продюсерами и в итоге сейчас в кинотеатрах можно увидеть именно режиссерскую версию «Войны токов». Правда, настолько сложная судьба, а тем более жесткая пост-редактура, оказали на картину, скажем так, не самый лучший эффект. Последствия измученной в монтажной каморке ленты вылезают наружу где-то сразу в первой половине: из-за невыносимо долгого выстраивания режиссером всей экспозиции в картине практически ничего не происходит. На это время позвольте себе немного отвлечься (поскольку ничего экстремально важного не пропустите): лучше полюбоваться блестящими декорациями, интерьерами и экстерьерами, запечатленными в объективе Чон Джон-хуна (его изумительную операторскую работу можно оценить, в частности, в великом «Олдбое» и недавнем втором «Зомбилэнде»), чем слушать бесконечно утомительные диалоги гениев-изобретателей о вольтах и напряжении в генераторах. Да визуально «Война токов» выглядит практически безупречно, это кино по стилю близкое больше к «Ван Гогу. На пороге вечности»: камера Джон-хуна так же лихорадочно пролетает сквозь коридоры в сценах, изобретательно построенных на одном кадре, поворачивается под непривычным углом. Последний прием с радикальными ракурсами Гомес-Рехон, к слову, в отдельные моменты использует совсем уж неуместно, забывается и заигрывается.

Дальше вся эта операторская, художественная и режиссерская магия куда-то испаряется и настает время сухой экранизации статьи из «Википедии» в виде нелепого постановочного документального фильма телеканала Viasat History. И это совсем не тот случай, когда выходит увлекательно и в то же время информативно, здесь, скорее, на зрителя сбрасывают несколько энциклопедических томов, учебники по физике и биографии персонажей под разными изданиями. Постепенно и без того сумбурные события собираются в кучу, сама суть конфликта Эдисона и Вестингауза размывается. Камбербэтч стреляет глазами и злится, набивая странное тату, Шеннон смешно шевелит усами и аристократично хмурится, а играющий помощника Эдисона Холланд так и остаётся школьником, которому в этот раз нацепили огромный нелепый парик. Даже в XIX веке он выглядит как 12-летний школьник-лузер, о чем в самом фильме удачно пошутят: амплуа Человека-паука все никак не отлипнет. Николас Холт и вовсе изображает призрака Теслы - появляется, произносит пару странных реплик, сверкает голубыми глазами и скрывается за кулисами до подходящего момента.

В этом проблемном фильме все же есть пару удачных эпизодов и вполне внятных мыслей. Неровная по сценарию «Война токов» сделана с большим усердием чем, скажем, недавняя бестолковая драма о создании Оксфордского словаря, здесь есть действительно забавные и изобретательно созданные кадры, где, к примеру, «на пальцах» объясняют ближайшие планы по электрификации США, превратив схему в подобие градостроительной стратегии «SimCity».

Ближе к концу картина Гомеса-Рехона распадается на микро-истории, где создатели пытаются в дикой спешке за полчаса рассказать обо всей остальной хронике тех лет. Один удачный из всех эпизодов будет связан с изобретением электрического стула и с первым преступником, которого на нем казнили. Здесь, лишь в самом финале, «Война токов» удивительным образом оживает и вдруг становится ясно, что автору, оказывается, было о чем сказать: об изобретении, которое можно использовать во благо, но которое так же способно в один миг уничтожить человека. Один небольшой рубильник может одновременно сделать людей более счастливыми, осветив ночную ярмарку в Лондоне и отправив всех в новую эпоху, и в это же время оборвать чью-то жизнь. Но стоило ли ради этого затевать целый полнометражный фильм?