Плохо забытое старое: «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» - Рубен Фляйшер возвращает нас в 2009-й

19:13, 25 октября 2019, ПАИ

В прокате «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» - продолжение комедийного зомби-блокбастера Рубена Фляйшера о четверке друзей, ставших ровно 10 лет назад одной дружной семьей во время зомби-апокалипсиса в США. Муслим Камалов рассказывает, как Фляйшер возвращает нас в собственный 2009-й и зачем.

С момента нашествия зомби на Штаты минуло целых 10 лет, а застенчивый кудрявый паренек по кличке Коламбус (Джесси Айзенберг), его лучший друг, ковбой-задира Таллахасси (Вуди Харрельсон) и две сестры Уичита (Эмма Стоун) и Литл-Рок (Эбигейл Бреслин) так и таскаются бездельно по стране в поисках идеального дома, попутно отстреливая безмозглых зомби. За это время последние, кстати, весьма прокачались и теперь их принято делить на четыре вида: а) «Гомер» - совсем дуболомы, угадайте почему; б) «Хокинг» - весьма смышленые зомби, способные, к примеру, открыть дверь; «Ниндзя» - тоже умные, но еще способны подкрасться незаметно; а также «Т-800» - практически неуязвимые, для убийства которых недостаточно просто выпустить им пулю в голову.

Четверо друзей решают обосноваться в Белом доме, потому что могут себе позволить, и весьма неплохо проводят там какое-то время: празднуют Рождество в ноябре, заворачивают подарки в бесценные холсты с картинами известных политиков, назначают себя президентами и скуривают их старые сигары. Но выросшая в подростка-бунтаря Литл-Рок чувствует, что пришло время покинуть «семейное гнездо», а вместе с ней сбегает и Уичита после того, как Коламбус нелепо делает ей предложение. По дороге девушки встречают Беркли - немытого волосатого хиппи с гитарой, а позже Литл-Рок уезжает вместе с ним. Уичите ничего не остается, как вернуться в Белый дом к друзьям и попросить помочь отыскать сестру.

«Добро пожаловать в Zомбилэнд», придуманный в 2009 году двумя авторами Реттом Ризом и Полом Верником и снятый Рубеном Фляйшером, неплохо всполошил в свое время жанр «комедия в эпоху зомби»: за пять лет до этого считалось, что только лента «Зомби по имени Шон» Эдгара Райта является победителем в этом соревновании на лучший фильм, выстебывающий осточертевшие классические хорроры о пожирателях мозгов. Но «Шон» в итоге уступил «Зомбилэнду», в котором все необходимые параметры уложились более идеально, начиная от уникальной концепции по выживанию в постапокалиптическую эпоху от инфантильного задрота и заканчивая харизматичными персонажами, заслужившие любовь и сопереживание от зрителей. Пропитав, ко всему прочему, ленту самоиронией и подтруниваниями над поп-культурой, в итоге мы получили практически идеальную пародию на зомби-хорроры. Проходит еще 10 лет, за это время жанр, можно сказать, пережил что-то вроде перерождения - все уже успели насмотреться скучнейших «Ходячих мертвецов», - а это значит, что появилась возможность еще раз все высмеять и к тому же вспомнить прежнее, так называемое, плохо забытое старое.

За эту самую возможность поностальгировать Фляйшер цепляется мертвой хваткой. Поэтому неудивительно, что десять лет спустя в продолжении истории, которая, к слову, вообще изначально должна была стать сериалом, кардинальных изменений не произошло. Да что там: в «Зомбилэнде 2» не поменялось ровным счетом ничего: герои бродят дружной кучкой в прежней одежде и с теми же прическами (простите, мистер Харрельсон), что и 10 лет назад, мир также пуст (и немного отвратителен) и от этого прекрасен, а на дворе все та же «золотая осень», где на земле в листьях тихонько шуршат голодные зомби. Режиссер намеренно ничего не меняет, поскольку в этом нет особой нужды: у Фляйшера все замерло, остановилось, его второй «Зомбилэнд» - словно портал в 2009-й, собственно, в этом и заключается мощь сиквела, который пришлось с нетерпением ждать столько времени.

Странствующие герои в исполнении Джесси Айзенберга, Вуди Харрельсона, Эммы Стоун и Эбигейл Бреслин все также отрываются в этом проекте, что и в 2009-м. По большей же степени благодаря улучшенному сценарию, где диалоги стали более хлесткими, сцены - написаны уже интереснее, да и сам сюжет в этот раз оказался еще более динамичным, увлекательным и продуманным. Пусть Фляйшер и откатился чуть в прошлое по атмосфере, методы и приемы его все же заметно эволюционировали: к примеру, крайне технично и со вкусом поставленная и снятая одним кадром сцена бойни с зомби в провинциальном мотеле - пожалуй, лучшее, что есть в фильме. Несколько неплохих идей просматриваются и среди созданных персонажей, дебютировавших в продолжении. Взять хоть глупенькую болтушку Мэдисон, которую играет Зои Дойч, - до мозга костей стереотипная блондинка вся в розовом, неспроста застрявшая по сюжету в морозильнике, - истинный символ ушедшей эпохи раскладных мобильников, по которой так скучает Фляйшер со сценаристами.

«Zомбилэнд: Контрольный выстрел» - в целом удачное продолжение с прежним составом центральных героев и режиссером (что сегодня большая редкость), провисающее ближе к середине и утопающая в отдельных моментах в самоиронии, но оставляющее приятное ностальгическое ощущение всего того лучшего, чем мог похвастаться фильм тогда, в 2009 году. Фляйшер, как и в «Веноме», сознательно снимает старомодное кино, в котором нет, безусловно, абсолютно ничего нового и ожидать от него каких-то внезапных чудес - великая глупость. Это именно тот фильм, к которому идеально подходит не только великий Билл Мюррей в роли Билла Мюррея, но и, ставшее теперь уже мемным, высказывание «раньше было лучше».