Таллинским школьникам презентовали возможности ПсковГУ

15:28, 05 декабря 2019, ПАИ

Таллинским школьникам презентовали возможности Псковского государственного университета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на ИА Sputnik, будущим абитуриентам рассказали о специальной программе обучения, разработанной в университетах Санкт-Петербурга, Пскова, Петрозаводска, Казанском федеральном университете и Государственном гуманитарно-технологическом университете.

Представители вузов пояснили эстонским школьникам, хорошо владеющим русским языком, по каким специальностям они могут трудоустроиться в РФ, напомнили о существовании бюджетных квот по конкурсному отбору.

Представитель российского посольства Дмитрий Лицкай отметил, что в вузах России вскоре стартует очередной этап программы бесплатного обучения. Дипломат сообщил, что в 2018-2019 учебном году Эстония получила квоту в размере порядка 100 человек, и в ближайшем будущем количество бюджетных мест для эстонских абитуриентов не сократится. Дмитрий Лицкай предположил, что квота может вырасти в связи с растущим интересом старшеклассников из Прибалтики к обучению в России.

Отмечается, что перспективные эстонские студенты, получившие образование в российских вузах, будут востребованы на рынке труда РФ и за рубежом. Также они могут оказать содействие в развитии гуманитарных связей России и Эстонии.