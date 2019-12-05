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Общество

Псковичка победила на конкурсе «Доброволец России – 2019»

Авторский патриотический проект «Чтобы помнили» руководителя Псковского регионального отделения движения «Волонтеры победы» Екатерины Родины занял первое место в номинации «Уверенные в будущем» на конкурсе «Доброволец России – 2019». Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель общественной организации «Вечевой орден» и регионального движения «Волонтеры Победы» Ольга Родина.

Торжественное награждение финалистов и победителей состоялось в Сочи сегодня, в День добровольца России, в рамках международного форума добровольцев.

В рамках проекта «Чтобы помнили» в муниципалитетах Псковской области прошли интерактивные площадки: «Хлеб той зимы», «Полевая почта» и «Призывной пункт». Также волонтеры приводили в порядок воинские захоронения. По мнению автора проекта, через предметы быта старшеклассники и студенты смогли лучше для себя понять, что такое Великая Отечественная война.

На международном форуме добровольцев от Псковской области участвовала делегация из 30 волонтеров региона, включая руководителя делегации Екатерину Родину. Во время заседания тематической сессии по работе региональных центров поддержки добровольчества псковичи презентовали новый логотип ресурсного волонтерского центра региона, разработанного в стиле единого брендбука таких учреждений. Также псковские добровольцы приняли участие в обширной деловой программе: в мастер-классах, профильных секциях, выставках.

Организаторами международного форума добровольцев являются Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодежь), Роспатриотцентр, Ассоциация волонтерских центров и Российское движение школьников.

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