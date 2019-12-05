0
19:32
Корпоративный турнир по мини-футболу «Вызов» выдвинут на «Народное признание – 2019»
19:31
Состоялся ПАИ-live с Нинель Салагаевой
19:07
Спортзал «AthleticLOFT» поборется за «Народное признание - 2019»
18:08
Печорское хозяйство «Хлебный хутор» претендует на премию «Народное признание-2019»
18:05
Вице-губернатор Псковской области: «Титан-Полимер» более прозрачен, чем другие инвесторы
17:55
Началась программа «Огонь, вода и трубы» с Сергеем Граховым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
17:07
Михаил Ведерников: Помогать будем тем управляющим компаниям, которые слышат людей
Еще новости
Общество

Станцию по смягчению воды планируется построить в Пскове в рамках федеральной программы

В рамках одной из федеральных программ, которые заработают в стране с 2020 года, планируется построить станцию по смягчению воды в Пскове. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с управляющими компаниями региона 5 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Отвечая на вопрос о чистой воде, Михаил Ведерников подчеркнул, что хорошо знаком с этой проблемой. «Сейчас есть несколько программ, которые будут реализовываться с 2020 года. Рассчитываем, что в одной из программ сможем предусмотреть средства на постройку станции по смягчению воды. Дальше останется внутренние коммуникации поменять», - заявил глава региона.

Заместитель губернатора Василий Осипов отметил, что к 10 декабря Горводоканал Пскова должен определить ориентировочную стоимость по проектно-монтажным работам, чтобы посмотреть, на какой мощности нужно проектировать и строить станцию смягчения.

Представитель одной из управляющих компаний также обозначил проблему мусора, который бросают жильцы во дворах.

Михаил Ведерников предложил изучить опыт других регионов в этом вопросе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оправдывает ли себя авиарейс «Псков – Москва»?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Корпоративный турнир по мини-футболу «Вызов» выдвинут на «Народное признание – 2019»
05 декабря 2019
Корпоративный турнир по мини-футболу «Вызов» выдвинут на «Народное признание – 2019»
Состоялся ПАИ-live с Нинель Салагаевой
05 декабря 2019
Состоялся ПАИ-live с Нинель Салагаевой
Спортзал «AthleticLOFT» поборется за «Народное признание - 2019»
05 декабря 2019
Спортзал «AthleticLOFT» поборется за «Народное признание - 2019»
Печорское хозяйство «Хлебный хутор» претендует на премию «Народное признание-2019»
05 декабря 2019
Печорское хозяйство «Хлебный хутор» претендует на премию «Народное признание-2019»
Вице-губернатор Псковской области: «Титан-Полимер» более прозрачен, чем другие инвесторы
05 декабря 2019
Вице-губернатор Псковской области: «Титан-Полимер» более прозрачен, чем другие инвесторы
Началась программа «Огонь, вода и трубы» с Сергеем Граховым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
05 декабря 2019
Началась программа «Огонь, вода и трубы» с Сергеем Граховым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Михаил Ведерников: Помогать будем тем управляющим компаниям, которые слышат людей
05 декабря 2019
Михаил Ведерников: Помогать будем тем управляющим компаниям, которые слышат людей
«Малиновый хутор» из Печорского района претендует на премию «Народное признание-2019»
05 декабря 2019
«Малиновый хутор» из Печорского района претендует на премию «Народное признание-2019»

Идет загрузка...