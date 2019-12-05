Станцию по смягчению воды планируется построить в Пскове в рамках федеральной программы

17:13, 05 декабря 2019, ПАИ

В рамках одной из федеральных программ, которые заработают в стране с 2020 года, планируется построить станцию по смягчению воды в Пскове. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с управляющими компаниями региона 5 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Отвечая на вопрос о чистой воде, Михаил Ведерников подчеркнул, что хорошо знаком с этой проблемой. «Сейчас есть несколько программ, которые будут реализовываться с 2020 года. Рассчитываем, что в одной из программ сможем предусмотреть средства на постройку станции по смягчению воды. Дальше останется внутренние коммуникации поменять», - заявил глава региона.

Заместитель губернатора Василий Осипов отметил, что к 10 декабря Горводоканал Пскова должен определить ориентировочную стоимость по проектно-монтажным работам, чтобы посмотреть, на какой мощности нужно проектировать и строить станцию смягчения.

Представитель одной из управляющих компаний также обозначил проблему мусора, который бросают жильцы во дворах.

Михаил Ведерников предложил изучить опыт других регионов в этом вопросе.