Детскую площадку на улице Народной, 15 установят на следующей неделе

10:55, 06 декабря 2019, ПАИ

В Пскове возле дома №15 на улице Народной установят новую детскую площадку на следующей неделе. Об этом было объявлено в ходе рабочего выезда главы Пскова Елены Полонской, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Жильцы дома №15 на улице Народной, в частности, рассказали, что в процессе возведения соседних домов они лишились детской площадки, во дворе исчезло уличное освещение, на ранее оборудованной парковке для инвалидов до сих пор не установлен соответствующий знак, из-за чего там может беспрепятственно парковаться любой желающий.

У жильцов дома №12 по улице Кузбасской дивизии оказались схожие проблемы. В непосредственной близости от их дома возвышаются горы строительного мусора, из-за затянувшегося ремонта теплотрассы многие водители едут в объезд по зеленой зоне, разбивая ее и разнося грязь на своих колесах по окрестностям. При том, что было обещано завершить ремонт теплотрассы до 1 октября, до сих пор этого не произошло.

Представитель компании-подрядчика Святослав Пидуст пообещал, что новая детская площадка и знак парковки для инвалидов будут установлены на следующей неделе, уличное освещение во дворе дома №15 на улице Народной начнет работать не позднее 25 декабря этого года. Кроме того, он заверил, что свалка строительного мусора будет ликвидирована к 30 декабря, к этому же сроку завершится и ремонт теплотрассы, а на следующей неделе рабочие оградят зеленую зону таким образом, чтобы по ней было невозможно проехать.

«Вашей компании уже было выписано предписание по устранению выявленных нарушений. Ликвидация несанкционированной мусорной свалки, завершение ремонта теплотрассы, восстановление освещения во дворе дома на Народной - все это должно быть произведено в срок до 25 декабря. В этот день мы произведем контрольный выезд, но до того я планирую побывать здесь еще и на следующей неделе, чтобы убедиться, что застройщик выполнил свое обещание по установке детской площадки и знака парковки для инвалидов», - подчеркнула Елена Полонская.