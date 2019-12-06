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Общество

Эксперты: Самый доступный новогодний стол будет в Псковской области

В Псковской и Оренбургской областях будет самый доступный новогодний стол. Такие данные озвучили эксперты IT-компании «Эвотор», пишет газета «Коммерсантъ».

Эксперты включили в базовый набор продуктов для новогоднего праздника на одного человека по 150 граммов салата оливье с вареной колбасой и сельди под шубой, два бокала шампанского, по бутерброду с красной икрой и семгой, по 50 граммов сырной и колбасной нарезки, три мандарина и одно яблоко.

По их данным, за такой набор жители Оренбургской области заплатят 360 рублей, Псковской области – 363 рубля. Аналогичный набор дороже всего обойдётся для жителей Чукотки – 668 рублей, Приморского края - 639 рублей, Томской области - 626 рублей. В расчете на одного человека средняя стоимость новогоднего стола по России составит 446 рублей.

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