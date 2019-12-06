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Общество

Женщина погибла при столкновении легкового автомобиля и трактора в Псковском районе

6 декабря в Псковском районе на 2-ом километре трассы Псков – Писковичи – Муровицы на въезде в деревню Хотицы на перекрестке столкнулись Fiat и трактор. В результате оба транспортных средства оказались в кювете, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В аварии погибла 43-летняя женщина, которая находилась в легковом автомобиле.

На месте ДТП работали сотрудники дорожно-постовой службы. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

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