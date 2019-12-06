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Общество

6 млрд рублей дополнительно выделит правительство России на поддержку многодетных семей с ипотекой

Правительство РФ дополнительно выделит из бюджета 6 млрд рублей на поддержку семей с ипотекой, в которых в этом году родился третий или последующий ребенок. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев, пишет газета «Известия».

По его словам, 6 млрд рублей будут выделены к 1 млрд рублей, которые уже были предусмотрены на эти цели. По мнению Дмитрия Медведева, это позволит сократить долг не менее чем 12 тысяч семей.

В соответствии с новой программой дополнительного финансирования при рождении или усыновлении третьего и последующего ребенка в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года россиянам полагается единовременная выплата в размере 450 тысяч рублей.

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