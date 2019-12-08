Ледяные дожди накроют Псковскую область в начале новой недели
9 декабря в Псковской области ожидается облачная погода, пройдёт небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС.
Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, периодами порывистый. Температура по области +1…+6 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
10 декабря в течение суток на фоне пониженного давления ожидается пасмурная погода и небольшой дождь. Ночью термометры покажут +1...+3 градуса, днем воздух прогреется до +3...+5градусов. Ветер юго-западный, умеренный.
11 декабря ожидается малооблачная погода, ночью -1...-3 градуса, днем -1...+1 градус, ветер южный, умеренный.
12 декабря ожидается пасмурная погода, ночью и днем -1...+1 градус, ветер южный, умеренный.