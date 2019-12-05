Переезжать в Печорский район предложил гражданам Эстонии губернатор Псковской области (ВИДЕО)

16:56, 08 декабря 2019, ПАИ

Получать гражданство России и переезжать в Печорский район предложил гражданам Эстонии губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Так глава приграничного региона ответил на заявление спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса, который потребовал передать часть Псковской области Эстонии. Михаил Ведерников напомнил, что эстонский политик даже перечислил населенные пункты, которые Эстония считает исторически своими. Это, в частности, Изборск и Печоры.

«Это исконно русские территории», — заявил губернатор в ходе второго Псковского медиафорума, прошедшего 6 декабря.

Михаил Ведерников также предположил, что эстонский политик плохо знает историю, и предложил провести ему экскурсию. «Можем даже на Чудском озере», — добавил он.

Он также напомнил о цитате президента Владимира Путина про «уши мёртвого осла». Она прозвучала в ответ на территориальные претензии Латвии к России, касавшиеся Пыталовского района Псковской области. «От мёртвого осла уши они получат, а не Пыталовский район», — сказал Путин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление спикера парламента Эстонии абсурдным и провокационным. Она подчеркнула, что вопрос о возвращении территорий закрыт навсегда.