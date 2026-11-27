Заксобрание Псковской области подписало соглашение о сотрудничестве с парламентом Ненецкого автономного округа

18:17, 27 ноября 2026, ПАИ

Соглашение о межпарламентском сотрудничестве между Законодательным Собранием Псковской области и Собранием депутатов Ненецкого автономного округа подписано в Нарьян-Маре в рамках Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания.

Документы подписали председатель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа Александр Чурсанов и председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин.

«Подписанные соглашения – это не формальность, а реальный инструмент. Мы сможем быстрее находить решения для схожих проблем, перенимать эффективные практики и совместно продвигать инициативы, значимые для жителей наших регионов», – подчеркнул Борис Елкин.

Также было заключено соглашение между Законодательным Собранием Республики Карелия и Собранием депутатов Ненецкого автономного округа.

«Мы, как законодатели, видим свою основную задачу в том, чтобы отстаивать интересы наших избирателей. Подписанные соглашения — это наш совместный план действий. Будем активно взаимодействовать в рамках парламентских объединений и делиться лучшими наработками и законодательными решениями. Все это направлено на улучшение жизни в наших регионах», – прокомментировал Александр Чурсанов.