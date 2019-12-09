115 тысяч рублей задолженности погасила псковичка для снятия ограничений с автомобиля

13:20, 09 декабря 2019, ПАИ

115 тысяч рублей погасила проживающая в Псковском районе женщина, чтобы распоряжаться своим транспортным средством, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Отмечается, что должница своевременно не исполнила свои обязательства перед кредитной организацией. Судебный пристав в ходе исполнительного производства запретил женщине регистрационные действия с ее автомобилем FAW Oley. Помимо этого, было обращено взыскание на имеющиеся расчётные счета псковички.

После того как она узнала об ограничении, сумму задолженности выплатила в полном объеме, добавили в ведомстве.