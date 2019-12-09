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Общество

Елена Бибикова провела круглый стол по вопросам ухода за пожилыми людьми

Круглый стол «Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Медицинский аспект» прошел в Москве под руководством заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елены Бибиковой. Как сообщили Псковскому агентству информации в аппарате сенатора, на встрече обсуждалось развитие гериатрии, совершенствование межведомственного взаимодействия, подготовка медицинских кадров.

Дискуссия прошла в рамках Международного форума «ИНКЛЮЗИЯ ЭКСПО. Реабилитация. Доступная среда. Ассистивные технологии», приуроченного к Российской неделе здравоохранения. На круглом столе также присутствовала председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева.

Елена Бибикова отметила, что адаптация системы здравоохранения и социального обслуживания к потребностям инвалидов и пожилых граждан, развитие специализированной медицинской и социальной помощи являются одними из ключевых направлений обеспечения активного долголетия населения. Сейчас в России формируют гериатрическую службу, открывают гериатрические отделения и кабинеты, проводится мониторинг состояния здоровья пенсионеров и другие профилактические мероприятия.

Мероприятия по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в субъектах РФ организованы в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». По словам Елены Бибиковой, система будет важнейшим элементом помощи людям, которые зависят от посторонней помощи.

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